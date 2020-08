Muñeca Trolls 2 escandaliza a Papás en USA

Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy censurada por mecanismo de risas FOTO Redes Sociales, Universal & Hasbro

Hasbro eliminará una muñeca Trolls World Tour de los principales minoristas luego de quejas de que fomenta el abuso infantil y la pedofilia.

La película Trolls 2, que se estrenó en plataformas con éxito y en la que actúa J. Balvin, saldrá de los estantes de almacenes en los Estados Unidos, luego de que 160 mil quejas que decían que el botón para hacerla reír de forma horizontal debajo de su falda, al levantarla incitaría a la pedofilia y curiosidades de los niños, lo que podría ser un abuso sexual.

“Sing Poppy“, la muñeca de Troll2, que estaría en el ojo en el huracán en la gran pantalla Anna Kendrick, quien en sus redes no ha hecho ningún comentario al respecto. La muñeca en cuestión está diseñada para reír y no había tenido problemas, hasta que una madre inicio la batalla en una petición para firmar con el mensaje: “nuestra sociedad está condicionando a nuestros hijos a pensar que la pedofilia está bien”, dijo la mamá en la descripción de la campaña. “¡Esto no está bien para el juguete de un niño! Este juguete necesita ser retirado de nuestras tiendas “. Las tiendas a las que iba dirigido el mensaje son Target, Walmart, Amazon y otros minoristas.