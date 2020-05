Fue la mamá del actor de 16 años la que reveló la causa de muerte y de paso la lucha que libró Logan Williams contra la adicción.

Marlyse Williams explicó que el hecho de enfrentarse a las audiciones para conseguir papeles le provocaba un grandísimo estrés, lo que le hizo comenzar a usar opiáceos.

Logan Williams comenzó con la marihuana pero terminó con el fentanilo, un narcótico de mayor potencia. El joven estuvo ingresado en varios centros de desintoxicación en EEUU pero no lo logró: “Realmente le encantaba actuar. Sé que hay un estigma sobre las estrellas infantiles, pero él no era una estrella, estaba empezando. Lo intenté todo, lo único que no hice fue esposarlo a mi brazo para mantenerlo a salvo”, dijo su madre.

Williams interpretó al Barry Allen niño en varios episodios de The Flash, la serie basada en los cómics de DC que emite la cadena estadounidense The CW.

También apareció en otras series como Supernatural, Invisibles o Cuando habla el corazón.