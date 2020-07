Muere Imahara de MythBusters

Falleció Grant Imahara, destacado ingeniero robótico de la televisión y el cine.

Desde diferentes medios del entretenimiento, lamentan la muerte de Grant Imahara, quien se desempeñará como ingeniero eléctrico y robótico en el cine y la televisión de acuerdo a Lucas Film Ltd y el estudio Industrial Light & Magic. Imahara, trabajó hasta el año 2014 en el conocido programa de retos y de respuestas científicas MythBusters, destacándose por apoyar a los Cazadores de Mitos.

El legado de Gran Imahara, ingeniero de MytBusters en el cine es amplio y va desde The Lost World: Jurassic Park, Terminator 3, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Van Helsing y la trilogía de películas Star Wars (1999 al 2005). De acuerdo a ILM & VFX and Animation Studio, se destacó por su trabajo en la actualización de la”flota de envejecimiento de los robots R2-D2 de esta trilogía cinematográfica de George Lucas y hacer parte de un documental del celebre robot de la Guerra de las Galaxias.

Grant and I bonded early at ILM and called each other “Doctor” the entire 22 years we knew each other. This photo is from the last job I did at ILM, Terminator 3. A month after it was taken, I started filming MythBusters. Grant would join us two years later. pic.twitter.com/GqoFhWNQDz — Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020

Everyone at Lucasfilm mourns the passing of Grant Imahara. A beloved colleague at @ILMVFX for many years, and cherished by many more on television, Grant’s curiosity, imagination, and heart will remain an inspiration to us all. pic.twitter.com/XhHysWBJz6 — Star Wars (@starwars) July 14, 2020

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family.💔 https://t.co/AqiW4zQxD1 — MythBusters (@MythBusters) July 14, 2020