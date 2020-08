Miguel Bosé se queda sin twitter por castigo

Por poner en duda el coronavirus e incitar con apreciaciones, le cortan twitter a Miguel Bosé.

Con un mensaje en donde con una voz distante a la conocida, el cantante español Miguel Bosé compartió que “lo han castigado, porque ha sido un niño malo y por una semana no tendrá una de sus tres redes sociales” debido a que había publicado comentarios donde ponía en duda la existencia de la pandemia de coronavirus, un hecho que en estos días lo puso en el ojo del huracán al fomentar una protestas contra las medidas impuestas por algunos gobiernos como el Español.

Con voz entre cortada, Bosé confesó que tiene asma por eso tiene una excepción de no usar mascarilla que de pronto fue el malentendido al apoyar campañas en contra de su uso y dudar de su eficacia; aclarando que para él “la deben usar los ancianos y personas enfermas” pero las personas sanas no porque ya es tiempo que salgan a las calles, trabajen y produzcan para poder substituir. “El bicho” que podría ser el nombre de una canción como lo llama si existe y no lo ha negado pero al parecer a twitter no le gusto sus posiciones que han sido contradictorias. Aquí les presentamos con esta nota los dos videos el del anuncio y lo que piensa ahora.

#MB Publicada por Miguel Bosé en Jueves, 20 de agosto de 2020