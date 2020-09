La Dj Marcela Reyes mostró a través de su cuenta de Instagram la lujosa camioneta que mandó a pedir desde Dubai.

La camioneta de marca Lexus, color blanco, fue recibida por Marcela con rosas y globos rojos.

Marcela publicó tres fotos y dos vídeos en los que dejaba ver la camioneta por dentro que, según ella, ha sido fruto del fuerte trabajo que hace día a día.

Así empezó el escrito de la publicación: “¡Solo Dios es testigo de mi proceso! Todos los días me levanto a trabajar duro por cumplir mis sueños, no solo por mí, sino por los míos, mis logros los he hecho a pulso sin pasar por encima de nadie y es ahí donde está la mayor recompensa”.

