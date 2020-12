Ella se queja y muchas la envidian: Manuela Gómez dijo que no le gusta el tamaño de su cola

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, Manuela Gómez, respondió algunas preguntas sobre su vida íntima a sus seguidores, y una de las respuestas que más llamó la atención de sus seguidores fue la confesión que hizo respecto de que no le gusta el tamaño de su cola.

“Odio mi cola porque es demasiado grande, pero esos son biopolímeros , entonces lo que está quieto se deja quieto, mientras no me molesten. Por mi me la quitaría mañana mismo”, comentó.

Además, la ex protagonista aseguró que se encuentra mucho mejor y lista para continuar trabajando, luego de que sufriera problemas de salud a causa de sus adicciones.