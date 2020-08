Manuel José “huyó como las ratas” no quiere reconocer un hijo

A Brian Álvarez, mejor conocido como Manuel José, “el clon” de José José, los mexicanos le destapan escándalo de paternidad y dicen que “huyó como las ratas”.

El programa Ventaneando de México, soltó en exclusiva que Manuel José, conocido por ser el posible hijo de José José, intentó ocultar el reclamo de paternidad de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez , quien asegura que él es el padre de su hijo. La historia se remonta cuatro años atrás, que es la edad del bebé, que según la demandante solo desea que para salir de dudas, el cantante émulo del Príncipe de la Canción se haga una prueba de ADN.

De acuerdo al programa Ventaneando, Brian, le pidió a Gutiérrez que no ventilara el caso a los medios, ya que estaría dispuesto pero han pasado semanas y nada. Según la abogada de la demandante, el cantante la llamó hace dos meses, con el argumento que parará cuestión mediática y “sabe que ha pasado … nada“, afirmó la profesional con acento mexicano. “No contesta el teléfono, no sabemos cómo localizarlo y el niño tiene todos los derechos”. Los medios del país azteca, señalan que el colombiano “huyó como las ratas“, basados en las declaraciones al programa de la abogada que también dijo: “claro que se esconde, no puede continuar con sus obligaciones paternales. No le interesa al señor por sus fans, pero se lleva de por medio a una pobre criatura inocente que no tiene la culpa de esto. Si no se escondiera y fuera una gente con principios y moral, ya se hubiera presentado al juzgado y hubiera comparecido”.

Manuel José “Huyó como las ratas” Ventaneando