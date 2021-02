Maluma lanzó este martes una subasta en línea de obras de arte hechas por su compatriota Federico Uribe, inspiradas en su más reciente disco “#7DJ” y cuya recaudación se destinará a la protección de medioambiente.

La subasta se mantendrá hasta el 28 de febrero en la plataforma Bidsquare y las piezas forman parte de una muestra que actualmente se exhibe en una galería del barrio de Wynwood, en Miami (Florida, EE.UU.), y que incluye la portada del disco “7DJ (7 Días en Jamaica)”, hecha a base de basura y material reciclado.

Maluma fichó a Federico Uribe para que fabricara la parte visual del reciente trabajo discográfico del colombiano, un EP que contiene siete canciones y entre las que figuran colaboraciones con los cantantes de reggae Ziggy Marley y Charly Black.

“Maluma seleccionó siete piezas hechas con materiales reciclados que retratan nuestra tierra, a través del océano, los bosques, la vida en las granjas y mucho más para acompañar cada tema de su álbum”, señala una nota de prensa.

“Uribe es reconocido por ser un artista experto en utilizar materiales reciclados para crear esculturas y piezas de arte únicas”, agrega la nota, que destaca que en este proyecto el artista plástico transmite “una visión diferente que fusiona un mundo inmerso de música, arte y vida”.

Lo que se recaude de la subasta de las esculturas y piezas de arte se destinará a organizaciones sin fines de lucro en pro del medioambiente, con sede en Colombia, y que trabajan con la fundación del cantante, El Arte De Los Sueños.

Así, el 100 % de lo que se recaude de la venta de la portada del disco irá destinado a las organizaciones Fundación Amigos del Mar, Jardín Botánico de Cartagena y Stand Up Providencia, señala la nota.

Las piezas de arte que no se vendan en la subasta benéfica estarán disponibles en Artsy después del 28 de febrero.

Each song from @Maluma's '#7DJ (7 Días En Jamaica)' comes with an official vid 🇯🇲 Start the weekend right by watching all 7 with our playlist! 🔊

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

▶️ https://t.co/3FBsfhkqEL pic.twitter.com/DG4vhxJoIi

— Vevo (@Vevo) February 1, 2021