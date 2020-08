Maluma “Que Pena” gana MTV USA

La gala de los Premios MTV USA, consagró a Maluma y J Balvin con el video “Que Pena”.

Los VMAs Premios de la Cadena de Televisión MTV en los Estados Unidos, premiaron el talento colombiano a través de Maluma y J Bavin en la categoría Mejor Video Latino. Después de una presentación especial de Papi Juancho con Hawái, Maluma sonrió por lo alto al ganar una de las estatuillas del astronauta con la bandera MTV enfrentado a otros artistas de gran peso como Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin por el tema “China”; Bad Bunny por “Yo Perreo Sola”, Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul con el video “MAMACITA”, J Balvin por “Amarillo” y Karol G ft. Nicki Minaj por “Tusa” donde el paisa fue el virtual vencedor con un emotivo discurso sobre el orgullo de ser latino y nunca imaginar que desde Medellín con Balvin llegaran tan alto.

Mientras interpretaba “Hawái” no faltaron las referencias hacia Neymar por parte de la cuenta de MTV Latino en sus redes con el mensaje: “Bueno pero dónde está Neymar? Eso pensé cara con la mano sobre la boca Puede que no te haga falta naaaa #VMAs”. Mientras otros solo aplaudieron la presentación de artista. Uno de los que celebró fue su chef personal Federico Trujillo, quien vía WP le envio un emotivo mensaje que el artista diciendole “te amo guevetas” y él respondió con una familiaridad que comprueba su cercanía: “yo a ti”. Por su parte Maluma en sus redes dejó también unas palabras emotivas para sus seguidores: “Siempre soñé con esto 🏆 Lo comparto con Mi Pueblo MEDELLÍN y mi Parcero @jbalvin. 2020 año difícil pero vamos pa’ lante mi gente! #PapiJuancho”.

Still dancing to @maluma ‘s performance 🔥 #VMAs pic.twitter.com/8Bqga7WUsb

Congrats to @maluma and @JBALVIN on winning Best Latin at the #VMAs 🎉 pic.twitter.com/LpUJ0YS3CF

— MTV (@MTV) August 31, 2020