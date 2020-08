Maluma “no tengo ningún peo” con Neymar

Habló Maluma y soltó la lengua para dejar claro como son las cosas con Neymar y su ex novia.

Maluma la sacó del estadio, después de haber cerrado sus redes momentáneamente y reaparecer cintando a un live para presentar de forma estratégica una colaboración musical con varios artistas de su álbum, el artista sacó tiempo en preguntas y respuestas para aclarar que no tiene nada contra Natalia Barulich y Neymar. “Ha sido muy chistosos no se dejen engañar de las redes, algunos medios inflaron la noticia y no ha pasado nada, terminé mi última relación, tranquilo, feliz. Cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer. Cada quien se fue por lo suyo. No me importa si están juntos, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece bien” dijo Maluma en uno de los apartes en donde también demostró sorpresas de las preguntas de sus fans.

Con una sonrisa dejo claro que todos necesitamos un amor en nuestras vidas, que no tiene ningún peo (problema) con Neymar es más que le pregunten al futbolista, y se siente agradecido con él y el París Saint-Germain quienes celebraron con su tema y en especial a Ángel Di María, con quien alguna vez compartió un cumpleaños. “Si tiene un problema con alguien usa el celular” y llama directamente. Ante la pregunta si tiene novia referencia el numeral que identifica esta campaña “Papi Juancho no se enamora“. El video que ya ajusta más de un millón de repoducciones confirma que el Maluma Baby es la estrella del momento. Incluso el “Primo” J Balvin, participó preguntado sobre su belleza.

Maluma rompió su silencio y contó qué está pasando con Neymar y reveló si es cierto que tiene un nuevo amor 💕 pic.twitter.com/Qk8ECPDtwf — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) August 21, 2020