Todo indica que Maluma cobró y no cantó según un empresario británico.

Una denuncia de un británico, afirma que Maluma cobró y no cantó de acuerdo a lo pactado para que el artista fuera el show de su boda. Richard Caring, propietario de los Soho Houses, exclusivos clubes nocturnos del Reino Unido afirma en la querella que Maluma y su equipo exigieron un millón de dólares el doble de lo acordado y que a la fecha no le han reintegrado 375.000 dólares que asegura haber pagado para “pisar” la negociación inicial.

En el acuerdo que Maluma cobró por anticipado, incluía el pago de un vuelo privado, 37 tiquetes aéreos (5 en first class) para el crew del artista y habitaciones en un lujoso hotel cinco estrellas. Por ahora se sabe que los representantes del artista no darán declaraciones al respecto y posiblemente llegarán a un acuerdo en los estrados judiciales. El medio TMZ, ventiló que él no cantó por lo que se espera que haya una precisión pues Craig, quien también es dueño de los restaurantes The Ivy, aseguró que el equipo de Maluma, le hizo otra exigencia para cantar en su boda en el Caribe de 500.000 dólares más que se iba a realizar el 7 de noviembre del 2019 inicialmente y luego aplazó para hacerla en Roma en este mes de junio 2020. Por lo que el negocio inicial no debía variar pero las cosas cambiaron por el Covid.

TMZ Maluma cobró y no cantó

Maluma Sued By SoHo House Owner Over Alleged Attempt to Extort $1 Million https://t.co/GB0ASkyJan — TMZ (@TMZ) June 26, 2020

Maluma está tranquilo

Mi meta mas grande es la tranquilidad, para otros el dinero. — MALUMA (@maluma) June 9, 2020

Maluma pide que lo encuentren