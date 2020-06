‘MacGyver’ es feliz sin redes

Hace 35 años, la serie que narraba las peripecias de “Angus” MacGyver era la sensación.

El “chacho” de la televisión en el mundo era Richard Dean Anderson, quien cada semana lograba crear de la nada con vinagre, harina, navajas, cristales, cinturones y cables entre otros objetos doblegar a sus enemigos en intrépidas misiones de la Fundación Phoenix. Ahora con 70 años, Anderson tomó la decisión de alejarse de la farándula y dedicarse a su pequeña hija Wiley Quinn Annaros. Entre sus razones personales es que se avergüenza de envejecer tanto que en el 2015, debió bajar de peso porque no lo recocían en la calle y solo deja a través de un instagram que lo maneja una fan mantener un contacto con algunas de sus fotografías de cómo vive o noticias en rdean-anderson.com. Para él “hace 35 años, vivió el momento perfecto y no está bravo con la nueva serie pero si se preguntó por qué no se tomaron al menos la tarea de llamarle para saber si había algún interés como actor”. Y es que los fans esperaban verlo regresar de alguna forma al remake CBS que protagoniza Lucas Till. Para cerrar el caso afirmó : “tengo problemas imaginándome a MacGyver en un mundo moderno“.

Cabe destacar que Dean, no se aleja de causas sociales tiene su propia Fundación que protege a las ballenas. Alejado de la vida de MacGyver, a pesar de las repeticiones de esta serie y “Stargate G1“, “Stargate Atlantis” y “StargateUniverse“, sabe que quedó en el corazón de muchos fanáticos al rededor del mundo.

Este es el instagram de contacto con el mundo exterior lo maneja una fan