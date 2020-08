Lowe León sería el “novio” de Andrea Valdiri

EX PARTICIPANTE DE FACTOR X, LOWE LEÓN SERÍA EL “NOVIO” DE ANDREA VALDRIRI / FOTO REDES SOCIALES

Un ex participante de Factor X, sería el novio de Andrea Valdiri.

Las redes sociales, tomaron las declaraciones de Andrea Valdriri, frente a que vive una relación pero no daría más detalles porque hasta no estar más afianzada no habría. Los paparazzis, empezaron hacer cacería frente a las fotos publicadas en instagram e historias que coinciden con la visita a Medellín. Uno de los comentarios, le dicen que se cuide pues es una estrategia que “le puede dejar sin dinero” y otros afirman que este “noviazgo obedece a un pago o transacción de tres meses para afianzar su música”. Una practica de managers que es común en otros países.

Para quienes aún no lo recuerdan, Lowe León, es un artista barranquillero que se dio a conocer hace varios años en ‘Factor X’, quien interpreta temas de merengue como ‘El culpable soy yo‘ y ‘Quién me ama como tú‘. Las semanas y los días si el corazón de Andrea Valdiri, ahora en Medellín, le hacen florecer un nuevo amor.