Los Pitufos cumplen 40 años

Los Pitufos “suspiritos” azules seguirán contando historias en sus 40 años.

El 22 de junio, se celebra desde el 2013, ‘El Día Mundial de los Pitufos‘, aquellos personajes creados por Pierre Culliford más conocido como ‘Peyo‘. El Canal Nickelodeon, anunció en aniversario 40 de la serie animada original, producida por Hanna Barbera y que estuvo al aire por 9 años en la cadena NBC que los “azules” personajes se unen al poderoso portafolio de Nick que incluye a Bob Esponja, PAW Patrol, “Las Tortugas Ninja” y Garfield.

El trato de este negociación se llevo a cabo con IMPS/ LAFIG (compañía propietaria de Los Pitufos), dirigida por por Véronique Culliford, hija de “Peyo”, en la cual se establece que ella colaborará para desarrollar y transmitir una nueva serie animada creada en computador que se estrenará en el 2022. El acuerdo también le permitirá a la heredera, el control de la licencia a nivel global, incluyendo todo tipo de productos. “La la la lara” los Pitufos /Smurfs hacen parte de la cultura pop 80 y en la gran pantalla han tenido dos películas una de ellas protagonizada por Sofía Vergara.

The Smurfs are joining our Nick familyhttps://t.co/gL5n1azq27

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 18, 2020