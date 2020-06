Los ‘Oscar’ ya tienen fecha en el 2021

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, anunciaron la fecha de su fiesta.

Como nos lo comentó en entrevista exclusiva para Minuto 30, el presentador Juan Carlos Arciniegas de Showbiz CNNE, estaba lista la movida de “The Academy” para anunciar las nuevas fechas de los Premios Oscar en el 2021. Las cuales a pesar de varias especulaciones, podrán clasificar películas que aún no se han estrenado y que con este tiempo tendrán la posibilidad de cortas “ventanas de exhibición” o de estrenos en plataformas para el que el público las vea.

De enero 1 a febrero 2021, podrán postularse y hacer los envíos “para su consideración” donde los productores y estudios hacen el lobby a más de 8.000 Miembros de la Academia, los cuales se ven las películas para luego generar una lista corta que se anuncia el 9 de febrero. El anuncio oficial será el 15 de marzo con las categorías y 10 favoritas que estarán en la ceremonia del domingo 15 de abril. La carrera donde estarán “más estrellas que el cielo” como decía Julio E Sánchez Vanegas JES, ha comenzado con este anuncio oficial.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020