Los Nuevos Mutantes por fin se estrenan en cine

Después de dos años de contratiempos, aplazamiento de fechas y contenidos “Los Nuevos Mutantes” / The New Mutants se estrenan en cine.

The New Mutants, el grupo formado por los primeros graduados en la escuela de Charles Xavier, gestor de los X Men, verán su estreno en cines en dos semanas y no hay vuelta atrás. Después de un email que le llegó a los exhibidores, se filtró que tiene autorización de poner a la venta las entradas a partir del 18 de agosto, confirmando que el 28 de este mes, los cines que estén abiertos en el mundo podrán ofrecerla en sus pantallas. No importa el aforo, del que ya se habla en algunos sería del 50% con mucha incertidumbre y marcaría el regreso del codiciado box office que al día domingo 30 de agosto, informe el recaudo de taquilla.

Los Nuevos Mutantes de la factoría Marvel, la cual fue rodada por el sello 20th Century Fox ahora llamado 20th Century Studios de The Walt Disney Company, tendrá este primer estreno del que se especulaba por el cierre de salas, que la película podría exportarse a Disney Plus o la plataforma Hulu. Finalmente, la otra cosa que tiene preocupado a los exhibidores es la poca promoción que tendrá y sin premiere a menos que Disney esté pensando algo virtual en los próximos días.

