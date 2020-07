Los Cines aún no regresarán cambian fechas de estrenos

Vuelve y juega, los cines aún no regresan y atrasan de nuevo estrenos de Hollywood.

Los cines del mundo estaban a la expectativa de la reapertura de los 3 circuitos más grandes del mundo: AMC, Regal y Cinemark. Sin embargo, por 3ra vez los estudios de Hollywood aplazan los 2 estrenos más importantes: Tenet y Mulan, para agosto 12 y 21, respectivamente. Un futuro incierto por el covid que vaticina que aún no regresarán y mientras más estiren los estrenos, será más difícil para los espectadores volver a pesar de protocolos de bioseguridad.

Como los cines aún no regresan, los autocimemas se van a convertir en los “cines” de confianza por su formato de distanciamiento social que es reducido a un automóvil para compartir con alguien de confianza en este caso pareja o grupo familiar. En Colombia este boom, se viene dando en Medellín (Cinemas Procinal) y Mosquera Cundinamarca (Royal Films), esperando que Cine Colombia que cerró primero las salas en el país y anuncio que tenía listo su proyecto en Bogotá, genere su experiencia y lidere que los Estudios de Hollywood, dejen estrenar películas que se esperaban dar en salas de cine. De lo contrario, los Autocinemas deberán echar mano de catálogos ya vistos en canales y plataformas.

Time runs out. New art for #TENET only in theaters Wednesday, August 12. pic.twitter.com/8Q0DBsIzj2

— TENET (@TENETFilm) July 1, 2020