Después de haberla sacado, “Lo que el Viento se llevó” vuelve a HBO.

Duró poco para HBO, reflexionará y re programara en su catálogo a “Lo que el viento se llevó“, la película que fue acusada por activistas de glorificar y promover la esclavitud. Y es que las cifras que obtuvo la cinta fuera de su plataforma, al ser la número en renta en Amazon a raíz del escándalo de George Floyd, sumado a las defensa de actores de color que no compartieron el veto por su legado Hollywood y en especial porque fue la primera cinta que le significó un Oscar a Hattie McDaniel como Mejor Actriz de reparto por su actuación en 1939.

Ahora con la advertencia que “es un producto de su tiempo y reproduce algunos prejuicios étnicos y raciales” que, por desgracia, han sido comunes en la sociedad estadunidense, los ejecutivos HBO, piensan que los espectadores entenderán que no es una promoción racial y que es parte del compromiso con las comunidades afroamericanas que se sienten ofendidas. Lo que es cierto, miles de norteamericanos que no habían visto la película no la ven como ofensiva, pues es parte del pasado y la guerra de Norte contra el Sur que terminó con la esclavitud enmarcado en una historia de amor.

Lo que el viento se llevó regresa con un mensaje de advertencia

Over two weeks after #HBOMax initially removed the Southern war epic #GoneWithTheWind from its service, the film has returned, with additional context and a disclaimer attached https://t.co/3uTvB0Jfbz

