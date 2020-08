Llamado de hijo del Culebro Casanova: derechos de Don Chinche son de Telemundo

Ante la polémica que el Chavo salió de la televisión mundial, el hijo de Eutimio Pastrana Polanía (Cubrebro Casanova), hace una denuncia y llamado.

Nicolás Casanova, hijo del “Culebro Casanova“, lamentó en redes que los colombianos se hayan puesto triste por la salida del Chavo, y no le pongan atención a Don Chinche, el espacio de comedia de la televisión colombiana de RTI Televisión que se emitió de 1982 a 1989. El hijo de Eutimio en la vida real, hizo un escrito donde quiso compartir una reflexión: “A propósito de la infame atención mediática que el dieron los medios colombianos a una mala negociación entre Televisa y el hijo de Roberto Gómez Bolaños para la emisión de sus programas, nació en mí la duda del porqué, si lamentamos la pérdida de producciones foráneas, no mostramos interés en preservar las propias, por cuanto retratan la idiosincrasia colombiana de antaño”. Nicolás, dejo ver con su escrito una denuncia sobre los derechos del programa y porque no que este sea retransmitido así con la importancia del Chavo.

“La desoladora historia del destino del material de Don Chinche la descubrí en el peor escenario posible, sobre la marcha de un documental que estaba haciendo sobre mi padre”. Narra, el hijo de Eutimio, quien haciendo el documental de su padre y antes que muriera Héctor Ulloa, le compartió que el material que le serviría para su trabajo no estaba en Colombia, y lo que emitió Señal Colombia, era una “colcha” de retazos de la producción pues el material no se preservó bien en los anaqueles de la cadena pública. El material original, de los estudios RTI, se lo llevaron para USA, de acuerdo a versiones oficiales y que luego fueron corroboradas por Miguel Varoni, hijo de Teresa Gutiérrez, ejecutivo y creativo de la cadena internacional. De ahí, Casonova hijo, ha intentado por muchos medios que este regrese al país o sea licenciado para exhibición y recuperar para las nuevas generaciones la historia de Don Chinche, espacio creado por Pepe Sánchez y por el pasaron actores de la talla de Delfina Guido, Chela Del Río, Hernando Casanova, Gloría Gloméz, Silvio Ángel, Paula Peña, Victor Hugo Morant y Humberto Martínez entre otros grandes actores de la televisión colombiana. Los archivos de Don Chinche, están en una bodega en Miami y el país debe saberlo, sentencia Nicolás en su mensaje en redes.

A los medios colombianos les duele que Chespirito no se pueda volver a emitir, pero acá les comparto la situación actual de Don Chinche, cuyo archivo y derechos se encuentran en una bodega en Miami y le pertenecen a Telemundo. Colombia debe saberlo. RT🙏👇https://t.co/dLiMvogIfx pic.twitter.com/EVUl0FftVi — Nicolás Casanova (@nicocasanova_s) August 2, 2020