Minuto 30, habló con Linda Palma, quien nos contó que “la vida es linda“.

La presentadora, Linda Palma, compartió una amena entrevista en el marco del lanzamiento de su libro “La Vida es Linda” en el cual no solo narra aspectos de lo que ha vivido por 10 años con esclerosis múltiple también de los bellos momentos que ha descubierto al lado de la familia, novio y amigos, quienes la han acompañado a vencer el miedo. Con una gran trayectoria en programas de entretenimiento desde realities y concursos hasta llegar a ser el referente de la sección Show Caracol, Linda se ganó el corazón de los televidentes con una nobleza y sin cambiar su esencia de esa barranquillera que llegó a conquistar City TV en sus inicios para quedarse en Bogotá.

“La vida es linda porque te permite agradecer los momentos para compartir” así nació el nombre de libro en el que según Linda, define que “las cosas más sencillas son los momentos que Dios nos regala todos los días“, el motivo que la ánimo no solo para contar sobre la recaída de salud sino que la gran moraleja es que todos “los seres humanos deben encontrar una motivación” para seguir adelante. No es tener lastima es demostrar que hay miles razones para moverse porque la vida es corta. En la charla con Minuto 30, nos confesó que si le han ofrecido papeles en la actuación con tentadoras ofertas pero ese no es su fuerte y se quedará en el entretenimiento, disfrutando todos los 1 de febrero día de su cumpleaños, amando la música de The Cure y Lenny Kravitz; además compartiendo su vida con algunos ex compañeros presentadores como Diego Sáenz, Luz Amparo Álvarez y Mario Espitia a quienes agradece su amistad incondicional.

Linda Palma “la Vida es Linda”

