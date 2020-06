La actriz Lina Tejeiro publicó recientemente un trino que desató polémica, debido al rumor que generó en los internautas por saber si se trataba o no del cantante Andy Rivera.

Y es que el trino es contundente y hace referencia a la insistencia, pero también a la indiferencia, en donde la actriz publica que:

Lina Tejeiro: “Me dijo: desocúpate y hablamos. Me desocupe y lo llame, volví y lo llame, espere y lo llame. Y bueno, me canse de llamar”

Ante esta expresión o diálogo, los internautas no se hicieron esperar y le escribieron que: “Él también pudo haberse ocupado”, “Linita él se ocupó. Peralo así como el estaba esperando ome”, “Que pereza tanto show”, “Que lloradera por un tipo, crezca”, “Andy Rivera, qué pasó flecho, no sea así”, “Andy Rivera, cargue ese celular”.

Pero eso no fue todo, a Lina también la criticaron por la falta de tildes en el trino y recibió algunos mensajes: “Traté de leerlo con tildes. Por qué de otra forma no entiendo que quieres decir”, “Las tildes son tus amigas. No las abandones.”, “Sin las tildes, no lo puedo leer”, “Y le restaron tildes”.

La actriz no ha dado declaraciones al respecto y queda el interrogante sobre la identidad de la persona en el diálogo con ella. Recordemos que Lina Tejeiro y Andy Rivera ya no se siguen en Instagram desde hace varios días.

El trino ya cuenta con más de 18 mil “Me gusta”.

Vea el trino:



Me dijo: desocúpate y hablamos.

Me desocupe y lo llame, volví y lo llame, espere y lo llame.

Y bueno, me canse de llamar. — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) June 22, 2020

