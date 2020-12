La actriz Lina Tejeiro le dejó claro a un internauta que no estaría saliendo con un jugador de Santa Fe.

Luego de que Lina publicará algo en sus redes sociales, un internauta le escribió: “Dile al jugador de Santa Fe que te ayude, ya sabes de quién hablo”. Por lo que ella le contestó: “¿Estás bien? No sé de quién hablas y no soy hincha del Santa Fe”.

Lea también: FOTOS: Con sensual sesión fotográfica, Dani Duque confirmaría romance con ‘La Liendra’

La interacción siguió: “Jajaja tranquila, ya sabemos algunos del equipo Santa Fe la vaina”, dijo el usuario de Twitter, por lo que Lina le dijo: “No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo”.

Al terminar el usuario le dijo a Lina: “Mejor dejemos así, porque obvio nunca lo va a revelar”, por lo que la actriz lo retó: “Si está tan seguro revélelo usted”.