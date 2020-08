Le caen a Paola Jara por modelaje deportivo

En redes le caen a Paola Jara por empinarse ante una modelo.

Las fotos con Daniela Medina que Paola Jara se tomó para su campaña de ropa deportiva, han causado miles de comentarios debido a que se “empina” para marcar quién es la protagonista y dueña de la marca. Así lo han visto algunos seguidores de sus redes, quienes no dejaron pasar por alto detalle de la cantante al ponerle el brazo a la bella modelo, que le supera los 1.59 cms de la estatura de ella ya que Daniela mide 1.70 cms según su book de agencia.

Lo que ha hecho mella en redes es que Daniela Medina, le robó protagonismo y miles comentarios han generado atención que a la final, cumplen también el objetivo si se le ve bien a la modelo, la ropa impacta. Algunos comentarios dejados en el post muestran diferentes visiones de la ropa y las dos modelos: “No entiendo para que se empinan, el que es chiquito, es chiquito, Me encanta esa ropa, Qué mujeres tan hermosas, Esas caderas ya se le están yendo para los lados, Tan lindas las dos, Me gusta más el cuerpo de la otra modelo, Hermosa la de azul, qué mujer, No creo que ese cuerpo sea a punta de sudados y La niña de azul es muy divina”. Recordemos que también la ropa, tiene medidas plus size así que no hay pierde que es una moda deportiva inclusiva. Medina, que ha aparecido en varios registros de prensa nacional e internacionales, destacó en sus redes que “PJFit es.. la ropa deportiva mássss espectacular” y agradeció que la estrella de la música la hubiera elegido para la campaña.

