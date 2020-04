VIDEO: “Así me levanto”: Laura Bozzo sorprendió a sus fans tras salir sin maquillaje

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora peruana Laura Bozzo le quiso mostrar a sus seguidores como era su apariencia recién levantada, sus fans quedaron sorprendidos como lucía Bozzo sin nada de maquillaje.

Laura Bozzo fue consiente que la primera impresión después de levantarse no es la mejor para cautivar a sus fans por eso les comentó: “buenos días; así me levanto. No se asusten que esta soy yo”.

Con su rostro pegado al lente de la cámara, Bozzo se mostró muy diferente a como acostumbra a salir en su programa “Laura en América” o en redes sociales.