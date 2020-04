FOTO: Laura Acuña se ¡EMBERRACÓ! con seguidores que le criticaron la forma como sus hijos celebraron el Día de Pascua

La presentadora Laura Acuña mostró a sus hijos Helena y Nicolás celebrando el Día de Pascua con huevos y conejos y varios seguidores se quejaron por ser una tradición anglosajona, lo que despertó la furia de la santandereana.

En la imagen se ve a los hijos de Laura muy felices junto a varios huevos de pascua que ellos mismos pintaron y una figura en forma de conejo, asunto que disgustó a hombres y mujeres que siguen a la presentadora, pues dichos símbolos hacen parte de la celebración del Día de Pascua de Estados Unidos.

“No es envidia, si no que son tradiciones, costumbres de otros países, para copiar cosas que nunca se han celebrado aquí en nuestro país”, le respondió una usuaria quejándose de dichos símbolos, sin embargo, como de costumbre Laura no se quedó callada y le respondió: “¿Usted no sabía que el papá (de los niños, Rodrigo Kling) no es colombiano? ¿No, verdad? Pero además no tiene por qué saberlo. Por eso es mejor callarse”.

Esta no fue la única respuesta de la presentadora de RCN. A otros también les dijo que acostumbra celebrar la navidad con su respectivo árbol, símbolo que tampoco es originario de Colombia, e invitó a sus seguidores a aprovechar la cuarentena para reflexionar sobre la tolerancia y el respeto hacia los demás.