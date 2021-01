Laura Acuña reveló cómo se contagiaron ella y sus hijos de covid-19 y los días difíciles que vive su familia a causa del virus. A través de sus historias de Instagram dijo que fue “una experiencia muy jarta porque la verdad nos habíamos cuidado mucho”, expresó la presentadora.

Acuña contó que su familia no tuvo complicaciones, “afortunadamente a nosotros como núcleo familiar nos dio una gripa con congestión, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, perdimos el olfato y algunos el gusto, pero sí, no pasó de ahí (…) No tuvimos gracias a Dios que ir a ninguna clínica”.

La presentadora le envió un mensaje a sus seguidores para crear conciencia y detener el contagio del covid-19, “No escatime ni un segundo en los cuidados, vale la pena cuidarse, exagerar, echar cantaleta más de la cuenta, no importa si le dicen que usted es una cansona” finalizó Laura Acuña.

Laura Acuña y sus hijos se contagiaron de coronavirus: