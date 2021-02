Luego de que se hiciera viral un polémico video en el que el cantante Maluma llamó con el nombre de ‘Lady Noriega’ -como la actriz y cantante- a una perrita en la playa, se dio a conocer que la también recodada ‘Pepita Ronderos’ en ‘Pasión de Gavilanes’ le respondió a Maluma y le escribió fuertes palabras.

Y es que por medio de su cuenta de Instagram, Lady Noriega replicó el video de Maluma llamando con su nombre a la perrita y cuestionó este hecho: “Maluma no se qué me quisiste decir con esto!! Pero me dolió”.

Asimismo, la cantante mencionó que es importante tratar a las mujeres con amor y respeto, “después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos”, recalcó Lady.





Finalmente, la actriz le expresó a Maluma que “buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño”. Tras esta respuesta, varios internautas y famosos le escribieron palabras de apoyo y hasta le dijeron que lo que dijo Maluma pudo ser un piropo y no una crítica.

Esta fue la respuesta de Lady Noriega a Maluma:

