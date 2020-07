“La Tienda de Shannon de Lima la atienden bien”

Otra vez los caza redes intentaron molestar a Shannon de Lima y ella la sacó del estadio.

“Quién tiene tienda que la atienda“, dice un popular dicho y eso sacó de casillas a Shannon de Lima, por un comentario sobre su relación con James Rodríguez, que un niña rata o hatters de redes intentó saber que opinaba. Todo por las as especulaciones en torno a “su noviazgo” con el volante de la Selección Colombia y sus pocas estadías juntos, lo que ha hecho que se hable que tiene visitas de “otras” mujeres que despiertan comentarios a pesar que ambos son muy reservados y la bella modelo venezolana se la lleva de maravilla con la familia del cucuteño.

Lo que molestó a Shannon fue este mensaje: “qué relación tan rara y extraña la tuya y tu novio, creo que ambos se tienen será para no estar solos porque no veo relación ahí, cada uno por su lado y después por qué el hombre ve a otras mujeres. Un consejo Shannon, el que tiene tienda que la atienda sino la atiende otra”. Para sorpresa de los seguidores, De Lima, respondió con toda estallando las redes: “por lo visto le duele… Busque mejor usted a quién atender, no se preocupe por nuestras vidas, que mi tienda está bien atendida y muy feliz. Reclaman siempre por la dueña! Besos”. Poniendo un final digno de round en redes.