La Roca compra liga de Fútbol Americano XFL

Con un mensaje de felicidad y en broma, el actor Dwayne Johnson “La Roca”, celebró la compra de su propia liga de Fútbol Americano.

Por 15 millones de dólares, Dwayne Johnson, el actor de Hollywood, celebre últimamente por el reality “The Titan Games”, que ya entrá a su segunda temporada, anunció que los deportes seguirán siendo su pasión. Y es que ahora, “The Rock” la meterá toda en la XFL, liga que fuera dueña uno de sus mentores en la Lucha Libre.

“La XFL cuyo dueño era Vince McMahon, durante la quinta semana de la temporada, debido a la pandemia mundial de coronavirus, que afectó gravemente a la población de Estados Unidos, empezó a generar pérdidas por la imposibilidad de tener público en los estadios debido al temor de contraer la enfermedad, obligó a McMahon a paralizar sus operaciones y a declararla en bancarrota, acogiéndose al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense“. Para fortuna del Zar de la Lucha Libre, Johnson, a quien le diera la fama le tendió la mano y la compró para tener una línea deportiva al estilo de Titan Games. Historia que se cierra con el mensaje: Hemos adquirido el XFL con gratitud y pasión, que he construido una carrera con mis propias manos y aplicaré estos “insensibles” XFl2020 mi marca. Emocionado de crear algo especial para los fanáticos. Con 9 equipos, que integran 2 Conferencias (Este y Oeste) y un Amateur el Team 9 de Texas, el juego está por comenzar con el anuncio en www.xfl.com. Aventura en la que Roca, estará acompañado de Dany García, su ex esposa quien ha sido productora de sus películas con quien tuvo una hija que al parecer le sigue sus pasos.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020