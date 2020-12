El cantante de música urbana estuvo hablando con sus seguidores, a través de la opción de preguntas de Instagram Andry Rivera sacó de dudas a más de uno.

Uno de los fans le preguntó, ¿Por qué no tienes novia? por lo que Andy respondió que no estaría preparado para estar con alguien en este momento, además, confesó que eso no se busca sino que llega.

Siempre teniendo en cuenta a su madre, Andry anunció que si podía querer a dos personas, según él, lo hace con su mamá y su hija, quienes serían las únicas mujeres de su vida.

Lea también: ¿Con tanta plata y en esas?: Nicolás Arrieta acusa a Marcela Reyes de estafa

Los internautas no tardaron en recarle a Andy, lo que un día su madre trato de insinuar, que al parecer no le gustaría que él volverá con una de sus ex, quien en algún momento lo trato de “gamín“.