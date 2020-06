La Leyenda ‘Sir Paul McCartney’ llega a los 78 años

Fanáticos de los Beatles, celebran en redes el cumpleaños de Paul McCartney.

Es una de las leyendas vivas del cuarteto de Liverpool que aún continua vigente y en escenarios, bueno hasta que el Covid-19 hizo suspender todas las presentaciones en el mundo. Sir Paul MacCartney, reúne la historia de los Beatles, Wings (al lado de su fallecida esposa Linda), y en su carrera como solista miles de temas que en cada show es una sinfonía de grandes canciones que a través de 6 décadas le han permitido llegar a varias generaciones. Su dominio en el piano, el bajo y particular voz es parte de lo que lo hace un músico además de actor.

Muchas colaboraciones especiales como la de “Say Say Say” o “The Girl is Mine” al lado Michael Jackson y Ebony And Ivory con Steve Wonder entre otra permiten ver un cantante cercano. Su “Live And Let Die” que hizo parte de la banda sonora de James Bond es inolvidable también y en sus shows al combinarlo con los juegos pirotécnicos hace vibrar a los asistentes con fuertes emociones que también se despiertan con el “Hey Jude” una de las últimas canciones al lado de los Beatles. Hoy en su cumpleaños, llenaríamos páginas y páginas con historias de su visita a Colombia una con éxito en Bogotá y una fallida a Medellín que no fue por la poca venta de boletaría. Pero valía la pena decirle desde la tierra del café que es parte de nuestra historia.

Emociona su versión “Live And Let Die”

Top 10 de sus mejores canciones por “RadioBeatle”

Y la memorable completa “Hey Jude”