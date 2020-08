La “Barbie” Paola Usme muestra su doloroso tratamiento de belleza

Paola Usme, Barbie participante de Guerreros y ex Desafío compartió su tratamiento de lesiones.

Las ventosas, un tratamiento oriental que busca superar lecciones con succión al vacío, es el tratamiento se hace Paola Usme, modelo e influencer, que la veíamos en las tardes desafiando a los “Guerreros del Canal UNO” con el nick name de la “Barbie”. Paola, en ese espacio había sufrido hace poco una lesión durante el juego “Resistencia Explosiva”, en el que por un mal movimiento afectó su brazo derecho.

Ahora Paola, afirma que no es doloroso pero seguramente impresiona al ver su espalda que en forma de copas de corazón succionan su espalda al vacío, generando momentáneamente un color en su piel y abultamiento que hace que se vea así pero vuelve a su estado original bajando el dolor de lesiones. En sus propias palabras: «Me preguntan muchísimo qué es y les cuento que son ventosas, no duelen, de hecho es una sensación súper rica. Me encanta para los dolores y las lesiones, me sirve mucho», dijo Paola Usme ‘Barbie’. De acuerdo a médicos, este tratamiento de ventosas sirve para aliviar liberar toxinas y oxigenar tejidos, incluso, ayuda con la circulación de la sangre y en caso de lesiones las corrige.

El tratamiento que se hace Pola Usme “Barbie” en la espalda ¿Doloroso? pic.twitter.com/plVg6J7RwA — Pille pues (@PuesPille) August 21, 2020