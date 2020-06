KORAL ACOSTA SOY MUJER NO TRANS / foto @koralladiva

Koral Acosta “soy mujer no trans” así le salió al paso a los comentarios en redes.

La esposa del actor Omar Murillo, Koral Acosta calentó el parche del entretenimiento al salir a aclarar que por sus extravagantes prendas y looks coloridos entre otros detalles que se suman al maquillaje es mujer y no transgénero. Y es que la forma como sale en instagram, ofreciendo cortas historias y fotografías con su estilo la han hecho merecedora que 175.000 seguidores, opinen diariamente sobre cómo luce, qué dice, baila, ríe, posa y una gran lista que no terminaríamos.

El programa “Lo sé todo” Colombia que se emite en el Canal UNO, sirvió para atizar la polémica donde Koral, afirmó que nació mujer y no ha necesitado de ayuditas pero reconoce que si tiene muchos amigos transgénero que a ellos les encanta las pelucas, el color, la ropa extravagante, las pestañas largas y a ella no le disgusta. Lo dejó en el ambiente, es que está en el proceso “de demostrar” que si es mujer porque ya no le afecta que le digan que tiene cara de hombre. Por el momento, la polémica está encendida en redes y la influencer solo atina a decir “si yo fuera transgénero sería la más bella del mundo y eso solo le interesa a mi marido que quiere como soy”.

Vea a Koral Acosta como desmiente si es trans

Fotos de Koral Acosta que causan polémica

Videos que Koral Acosta para causar polémica