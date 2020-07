“Kiko” rechazó oferta de Pablo Escobar

El Programa “Informamos de Todo de América TV” en Argentina, entrevistó a Carlos Villagrán “Kiko”, quien afirmó que Pablo Escobar si lo quería en una fiesta de cumpleaños.

El recordado Kiko, Carlos Villagrán del Chavo del 8, aceptó una entrevista de un programa argentino, en el cual recordó que Pablo Escobar, al parecer quería sus servicios para la fiesta de cumpleaños de su hija. En el Hotel Tequedama en Bogotá, recordó el comediante, unos señores se presentaron en el lobby él permitió que subieran a su cuarto, Villagrán recordó que penso que eran periodistas y los recibió, sin imaginar lo que sucedería después. “Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera. Me dijeron ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera hasta un millón de dólares'”. Todo se le heló y no acepto la oferta pero por su mente pasó que el “Patrón” era Pablo Escobar, durante esos días que su circo se presentaba en Colombia.

Kiko, no tuvo calma durante varios días, en los cuales incluso cambiaba la ruta de regreso al Hotel, pensando “que lo iban a barrer” por haberse negado y al partir quiso olvidar esta historia, que cada vez que recuerdan no duda en contar que así pasó. Lo que precisa, es que no duda que es posible que Roberto Gómez y otros del elenco del Chavo, si actuaron para el Capo, pues es era su trabajo.

