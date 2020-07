Katy Perry lista para cantar y dar a luz Tomorrowland Around The World / Foto @katyperry

Fanáticos de la cantante Katy Perry, están sorprendidos pues estará en el Tomorrowland a pocos días antes dar a luz.

La cantante Katy Perry, sorprendió con la noticia que está lista para cantar y dar a luz, si no tiene complicaciones antes del 25 y 26 de julio en el Tomorrowland Around The World 2020. En un live a través de sus redes y las del evento, Perry, compartió lo emocionada que está de participar en este virtual evento que por el covid 19 se trasladó a las redes y plataformas digitales donde fanáticos que habían comprado sus entradas no quedarán defraudados. Ella inicialmente no estaba anunciada, por lo que ha sido una bomba mediática que se sume a la gala musical.

La confirmación de Katy Perry, también sorprende ante la fecha de su posible alumbramiento en esas fechas o después de las mismas, por lo que deberá estar muy tranquila para que nada se adelante y le permita estar en el Festival Musical que contará con actuaciones de Armin van Buuren, Joris Voorn, Jack Back, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner y Claptone entre otros artistas que se presentarán en sesiones en escenarios diferentes durante los días.

Katy Perry lista para cantar y dar a luz