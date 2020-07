Katherine Porto, lloró en redes sociales confirmando que el Covid-19 es real.

La actriz Katherine Porto, lloró muy afligida en redes sociales invitando a cuidarnos por el covid-19, al parecer el fallecimiento de alguien cercano la hizo hacer el mensaje para que los más de 700.000 seguidores que la siguen en su cuenta de instagram y otras entiendan que esto no es una broma como algunas celebridades vienen haciendo reuniones sociales o “encuentros” de parches musicales y fiestas en medio del confinamiento.

Katherine en el video con lágrimas comparte el mensaje: “Les quiero compartir que por favor se cuiden, que tomemos la cuarentena bien en serio“. “Por ti, por mi, por todos! Usar el tapabocas es un acto de Amor propio! Podemos olvidar el celular, las llaves lo que sea pero no el tapabocas! Esto no es un juego el COVID-19 nos está acechando”. Además sentencia en su más reciente post que apoya con un look e de bioseguridad que algunas gotas de saliva se transportan por el aire como un aerosol. “El microbiólogo alemán Carl Flüg, demostró hace más de un siglo que cada vez que abrimos la boca, en caso de portar una enfermedad, exponemos a los demás”.

Katherine Porto: el covid es real