La cantante paisa Karol G se cansó de tantos comentarios sobre su físico, algunos hablan sobre un posible embarazo mientras que otros dicen que está subidita de kilos. Con un vídeo le mandó un contundente mensaje a esos ‘criticones’.

En el video sale con ropa ancha y al parecer desde su casa en Miami, el cual fue acompañado con este escrito: “a los de los Chismes , les evito la fatiga”.

Así inició el clip, “en mi cuarentena, en mi caso en particular, yo me la he pasado coma que coma que coma que coma. (…) entonces yo sé que yo voy a salir de aquí subida de kilos”, y aseguró que “sabe que está regia, divina, espectacular”.

Y le pidió un favor a sus seguidores, “si usted me llega a encontrar en la calle le pido, de favor, que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. (…) vea, se van a callar y se van a guardar sus opiniones y sus comentarios”.

“Que viva la ropa 2XL” Karol G