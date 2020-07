Karol G ‘Ay Dios Mio’ así conoció Anuel AA

En la misma semana que su editora en USA gana un ASCAP, Karol G lanza tema inspirado en la historia de su vida.

Celebrando el ASCAP para Kobalt Music, editora que la representa en USA, Karol G lanza “Ay Dios Mio“, su primer tema 2020, el espera tenga la buena energía para todos sus fans. A través de un video en instagram, compartió con los seguidores que: “la canción estaba programada para salir en abril, pero con todo lo que estaba pasando sentí que no era el momento. Lo que estaba pasando en el mundo y en mi vida personal”. Ahora la artista, desea que este tema se lo gocen e invita a etiquetar a esa persona que la vez y dices : AY, DIOS MÍO QUE RICO!!!!! canción que relata como conoció a Anuel AA su pareja sentimental.

El tema “Ay Dios Mio” de Carolina Giraldo Navarro, Karol G en tan solo 24 horas ya supera los 2.144.206 visualizaciones, ocupando el To 5 de los videos más visto, esperando que los 17 millones de seguidores en Youtube, 30 millones en instagram y 2 millones en twitter, la lleven al número uno este fin de semana como el video más visto y la canción más escuchada en las plataformas musicales.

.@karolg reveals new song “Ay DiOs Mío” is the story of how she met @Anuel_2bleA https://t.co/CFoOoyctES

— billboard (@billboard) July 10, 2020