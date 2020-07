Justin Bieber demanda a fanáticas

Dicen que tener fans es un riesgo y Justin Bieber lo sabe.

Por 20 millones de dólares, Justin Bieber, demandará a dos de sus fans por difamación al acusarlo de abuso sexual y quienes se esconden en redes bajo los perfiles Danielle y Kadi. TMZ informó, que Bieber, trabajará con twitter para tomar medidas legales que de acuerdo a la demanda las presuntas víctimas conspiraron para llamar la atención y la fama al publicar maliciosamente acusaciones “despreciables” para el cantante.

Justin Bieber, no quiere quedarse atrás y poner a raya a fanáticas que lo acosan de varias formas, creando historias que le pueden afectar su imagen y es que las dos alegan que él estuvo en ciudades y hoteles a unas horas que el artista, ha recopilado pruebas para desvirtuar que jamás visitó como recibos de hotel y agenda que demuestran su inocencia. Bieber alegó por ejemplo que la historia de Kadi no es posible y la llama “un elaborado engaño”. El medio sensacionalista que publicó la noticia, también afirmó que Justin se refiere a una de ellas como “una super fanáticas que lo esperan afuera de los hoteles, y una de ellas está desesperada por conocerlo y obtener por fama” a costa de él. Twitter podría ser salpicado en la demanda por dejar publicar acusaciones sin investigar a través de perfiles falsos.

Justin Bieber Sues 2 Social Media Users Accusing Him of Sexual Assault for Defamation https://t.co/eTkwzVfTVe

— TMZ (@TMZ) June 25, 2020