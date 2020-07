José José reconoció que ‘Manuel si es su hijo’

Vuelve y juega, programa de espectáculos mexicano, reafirma que Brian Álvarez si es hijo de José José. Paulina Mondragón, amiga de “El Príncipe de la Canción“, pidió que lo dejen tranquilo y afirma que el cantante se lo confesó.

A Brian Álvarez, Colombia lo reconoce como Manuel José, el imitador de Yo Me Llamo, quien es una gota de agua del fallecido José José, al cual luego de ires y venires con una prueba de ADN (que según los descendientes no fue positiva), le cambio la historia a pesar que el Príncipe de la Canción, lo conoció y recordó a su madre. La disputa por este hecho, lo llevó a que los hijos del cantante, entablaran una prohibición legal que no hiciera comentarios y hasta que se abstuviera de cantar las canciones del mexicano. Según Brian, no buscaba dinero sino un reconocimiento pues su carrera después de reality donde hasta José José, se reencontró con él, le bastó para miles de conciertos y viajes, es decir que no necesitaba ayuda económica.

Ahora una amiga personal de José José, dice que Manuel si es su hijo, “él me lo dijo antes de morir cuando estuvo en mi casa y me dejó debajo del colchón unos documentos, que prueban lo que Manuel, ha luchado pero no los voy a mostrar es algo muy privado”, afirmó Paula Mondragón, quien también dijo que el cantante colombiano, llegó a enviarle dinero al “Principe de la Canción” y alguien se quedaba con este. Para señas más señas vienen, Paulina, dijo “Manuel José, no buscaba dinero, antes como un tributo, le enviaba a su Padre parte de sus ganancias”. Las redes mexicana, estallaron por la emisión del programa “Sale el Sol” del 30 de julio de 2020, el cual pertenece a la Cadena Imagen TV.