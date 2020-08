Jorge Cardenas: “Soy un mantenido y Ana lucia me mantiene…”

Directo y al grano, el actor y cantante Jorge Cardenas le respondió a sus detractores.

Por expresar sus pensamientos políticos en redes, Jorge Cardenas el cantante y actor que hizo parte del desaparecido grupo Luna Verde en los 90, ha sido fuertemente criticado por internautas en una polarización colombiana convirtiendo twitter en una batalla campal. Casado con Ana Lucía Domínguez, Jorge se ha dedicado a proyectos personales y en los últimos años ha estado al lado de su familia. Hace pocos días, varios comentarios a puntaban que si era un mantenido y a través de “Lo Sé todo Colombia”, respondió con ironía para horda que lo crítica “que si lo es” pero su trabajo es recompensado pues al quedarse en la casa mientras su esposa trabaja como empresaria y actriz produce, el vela por sus hijos y le sobra tiempo. Ratificando lo que dijo en la revista semana que “Ana Lucía lo mantiene …..enamorado”. Lo que si es cierto es que no esconde nada y tiene seis o siete emprendimientos andando en Colombia, México y Estados Unidos.

Por esa respuesta a Jorge Cardenas, le han llovido comentarios en todas las redes donde lo apoyan con comentarios que se resumen en que “estábamos acostumbrados a la visión social que el hombre era el proveedor y la mujer la que se dedicaba a los oficios de la casa y el cuidado, lo que es difícil aceptar este tipo de cambios de rol, sin embargo hoy en día hay muchas mujeres que sobresalen mucho más que sus esposos, mujeres brillantes necesitan el apoyo incondicional de su pareja para sobrellevar la carga del hogar, y no esta mal, es simplemente otra forma de vivir que no hay verle nada de malo”. Cardenas no ha abandonado el canto, incluso a veces cuando está departiendo en un bar o restaurante fuera y dentro del país como Islamorada de Andrés Cepeda, él se sube sin ningún problema y les canta a los asistentes.