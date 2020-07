Johana Léon es el “padre” del nieto de Marbelle, aquí están todos los detalles.

El misterio de quién es el padre del nieto de Marbelle, estaba resuelto desde el año pasado en la misma red que dio a conocer la foto del recién nacido. Se trata de Johana León, a la cual en otras redes que publicaron sus fotos la trababan mal a ella y Angie Cardona, hija adoptiva de la cantante con quien tomó la decisión de hacer pareja, precisamente hace un año León escribió su historia: “Los cuentos de hadas no existen, nosotras mismas estamos construyendo nuestro cuento, con ogros, con villanos, amigos fieles, gente x, con familia cerca y a la distancia! No tenemos un castillo pero nuestro hogar va tomando más forma con los días, no es fácil y aún no sabemos que nos depara la vida, mientras seguiré viviendo cada instante como el último, agradeciéndole a la vida este regalo, nuestro regalo”. Hoy con alegría comparte que es Padre y su pareja le entrega una felicidad y “pedacito de vida“.

Los mejores deseos para ambas y en especial a Johana León, quien asume otro reto más como pareja a la cual le han mandado en redes afectuosas palabras.

Johana Léon “Padre” de nieto de Marbelle

Johana Léon y Angie Cardona hija de Marbelle