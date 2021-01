El cantante de música popular Jhonny Rivera habló sobre una supuesta relación con la influenciadora Yina Calderón. Rivera comentó que han sido pocas las ocasiones que ha visto a Calderón y detalló cómo la conoció.

“Eso es muy falso, muy falso. Yo no sé por qué me escriben tanto sobre ese tema”, dijo Jhonny Rivera mientras interactuaba con sus seguidores de Instagram. “Yo a Yina la conozco de un partido de fútbol en el coincidimos en Armenia. Cruzamos algunas palabras, pero no más”, agregó el cantante.

El año pasado Yina Calderón hizo una fuerte confesión sobre una supuesta relación que tuvo con Giovanny Ayala, aunque el cantante salió a desmentir la versión de la ‘influencer’. “Les voy a contar una anécdota que me pasó con Giovanny y borracho es que uno dice la verdad. Yo me fui para San Victorino en el centro y me compré una pinta muy loba porque yo no sabía de estilo… Me fui porque él estaba cumpliendo años en la finca de él, estaba muy tragada”.