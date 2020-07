Por medio de un video, el cantante Jhonny Rivera anunció con tristeza que su hotel entró en quiebra tras la crisis por la pandemia del Covid-19; el hotel estaba arrendado.

Y es que en el video, el cantante cuenta que se encuentra pasando por un momento muy difícil con su negocio que lo tenía arrendado hace unos años y “la persona que lo tenía no pudo sostenerlo, no pudo sostener la nómina, los empleados y me lo entregó…”, expresa Rivera.

De acuerdo al cantante, el hotel tuvo que ser cerrado completamente y dice que tenía mucha clientela pero le tocará empezar desde cero. Sin embargo, el cantante dice que:

Jhonny Rivera: “Vamos a empezar a hacer todos los protocolos de bioseguridad para reabrir”

Mientras el cantante hace un recorrido por el hotel, expresa lo anterior, afirmando que lo haría desde cero sin dar a conocer fecha de reapertura.

Durante el recorrido se puede observar algunas habitaciones del hotel, completamente amobladas, el cantante afirma que todas tienen aire acondicionado y que se encuentran en muy buenas condiciones.

Vea el video:



