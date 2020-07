El cantante de música popular Jessi Uribe afirmó que su exesposa, Sandra Barrios, ya tiene pareja “y está feliz”.

A través de una entrevista por Instagram Jessi confirmó: “mi ex ya tiene su pareja, está feliz con él, o sea ya, ella está feliz, yo estoy feliz, mis hijos están felices porque tienen a su papá y a su mamá y ya, se acabó”.

Jessi resaltó que “sería muy egoísta de mi parte estar con una persona por los hijos, sería muy injusto estar en una casa, con una persona todos los días de la vida por mis hijos”.

El artista insinuó que era infeliz en su matrimonio y ese sería el motivo por el que se dejó con Sandra.

Ante las críticas que recibe por separarse cuando ya era conocido en el mundo de la música popular expresó, “no es porque yo sea cantante o porque conocí el éxito que me separé, no es así. Sea un arquitecto, sea un ingeniero, sea un abogado, todos se separan (…) A mis hijos no los he abandonado, yo respondo por ellos”.

“Mi ex ya tiene su pareja y está feliz”: Jessi Uribe

VIDEO: ¿”Su propia experiencia”? La composición de Jessi Uribe que lo tiene ‘en el ojo del huracán’