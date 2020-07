VIDEO: ¿”Su propia experiencia”? La composición de Jessi Uribe que lo tiene ‘en el ojo del huracán’

Una canción que ahora es tendencia en México y que fue compuesta por el cantante colombiano Jessi Uribe, ha sido el centro de atracción en redes sociales tras comparar la letra con su vida.

Y es que la canción que titulada “5 minutos” habla sobre el fracaso en una relación: “5 minutos de placer me dañaron la vida que contigo soñé, por ser un cobarde, no consolarme, dejándome llevar por un deseo esta vez”.

Al parecer, la canción habla de un hombre que perdió su matrimonio y ahora se encuentra ‘arrepentido’. Recordemos que Jessi se encuentra en líos con su ex esposa Sandra Barrios de quien se separó el año pasado y con quien tiene cuatro hijos.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y escribieron que: “Sin duda alguna, por lo general los artistas componen y cantan lo que viven, lo que sienten y Jessi no es la excepción…mal padre y malpa….”, “Pésimo ejemplo como hombre, como esposo y como padre …..dándole prioridad a la carnalidad más que a los hijos que no tienen la culpa de su incompetencia …pésimo…Muuuy pésimo …”.

Al parecer, el cantante publicó en sus redes sociales un video expresando el éxito que tuvo la canción, pero tras despertar una ‘lluvia’ de críticas, parece ser que eliminó la publicación.

Video sobre la letra de la canción de Jessi Uribe:

"5 minutos" el tema que compuso Jessi Uribe y que habla de un hombre que perdió su matrimonio por un "desliz", será que escribió su propia experiencia….? pic.twitter.com/EHbIptRHt9 — Pille pues (@PuesPille) July 6, 2020

Lea también: Carlos Calero positivo covid y se recupera