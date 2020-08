Jason Momoa de Baywatch a Aquaman 41 años

El actor de Aquaman, Jason Momoa cumple 41 años, se le recuerda fue un salvavidas en Guardianes de la Bahía, donde comenzó su carrera.

Como Joseph Jason Namakaeha Momoa, fue bautizado el actor que nació en Nanakuli, Hawái, Estados Unidos y que ahora todos llaman simplemente Aquaman del Universo extendido de DC Comics en el cine. Pocos saben que, Momoa es escritor, productor, director y modelo que comenzó su carrera en Baywatch Hawaii /Guardianes de la Bahía “Hawái” en la temporada de 1999 al 2001 como Jason Ioane, la cual lo catapultó a la fama para representar el primer protagónico en cine “Family Vacation” una comedia que no tuvo éxito. Luego pasó por una telenovela de Fox “North Shore” Hotel en Hawái y fue Stargate Atlantis, en el que se le vio el potencial como futuro superhéroe.

Momoa es un convencido que éxito, llega por el trabajo y responsabilidad familiar, sin dejar de ser humilde con su comunidad a la que respeta y en especial su grupo de amigos. Game Of Thrones, le dio con Khal Drogo, el mayor impulso que le llevo a representar a Connan el Bárbaro en un intento de revivir la franquicia que Schwarzenegger, hizo famosa en los 80. En Road to Paloma del 2014, debutó como guionista, productor y director con gran éxito para afianzar lo que vendría. Llega ese 2016, donde hizo una breve aparición como el héroe en la cinta “Batman v Superman: Dawn of Justice”, volviendo al papel un año después en “Justice League” (2017) y como el personaje titular en la película “Aquaman” en 2018, lo que significó el reconocimiento mundial después después de trabajar por su sueño. Ahora que cumple 41 años, está en plataformas digitales con varias series como Frontier (Netflix) y See (Apple TV), disfrutando lo mejor de su carrera que en 2021, espera volver a las profundidades del mar en Aquaman 2. En sus redes compartió el momento de uno de sus regalos de cumpleaños, un bajo banyo que es su instrumento favorito donde la música lo inspira.

Momoa sus series más famosas