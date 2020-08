James Wan dirigirá la película del Auto Fantástico

Hace unos días, España y algunos países Latinoaméricanos, celebraban los 35 años del Auto Fantástico y ahora enloquecerán con la noticia que habrá película en la pantalla grande dirigida por James Wan, director de Aquaman y el Conjuro.

Confirmado, la versión cinematográfica de la serie de televisión “Knight Rider” portagonizada David Hasselhoff llegará a la gran pantalla con la producción del director de “Aquaman” James Wan. De acuerdo a Variety, Spyglass Media Group desarrollará un largometraje basado en la serie de acción de la NBC “Knight Rider”, que generó 90 episodios en una carrera de cuatro temporadas de 1982 hasta 1986.

Les 35 años del Auto Fantástico

Por el momento, aún no se sabe si “The Hoff” volverá a interpretar a Michael Knight, el misterioso agente de la Fundación para la Ley y Gobierno, que piloteaba el Knight Two Thousand (KITT), un Pontiac Firebird Trans AM de tecnología avanzada, el cual tenía un cerebro propio de respuestas y manejo, representado por la voz de William Daniels como KITT. Wan producirá este filme a través de su compañía de producción Atomic Monster, la misma que actualmente pruduce MacGyver para CBS Televisión con gran éxito protagonizada por Lucas Till.

“Knight Rider” movie in the works with James Wan producing https://t.co/EwVpP9W74s pic.twitter.com/U4XRauhiIN — Variety (@Variety) August 6, 2020

