J Balvin se metió con Shakira: el meme presidencial

Las redes siguen dándole palo a J. Balvin porque se metió con Shakira.

Esta vez la imagen del presidente Duque con los emojis de aprobación y desaprobación Covid, fueron usados para J.Balvin y Shakira por parte de algunos fans que siguen inundando las redes por lo que algunos llaman salida en falso. Todo a razón de la reunión virtual etiquetada como #JBalvinIsOverParty, la cual fue tendencia porque en ella se hablaba de la calidad de trabajo de trabajar con Shakira a la hora de cantar, a lo que el comentario de Balvin, sigue generando rechazo porque primero fue el 1 (Shakira) y que el 2, 3… es discutible en cuanto a logros o históricamente podría ser Juanes, Maluma y Balvin a nivel internacional.

Los memes, se han convertido hoy en día en la forma de expresión no solo de humor a la hora de expresar algo, también de protesta para dejar una posición que este caso no le favorece al artista urbano. El Showbiz, se cerraría con un encuentro amigable de los artistas colombianos para frenar el ruido que ha causado por la controversial afirmación:“te devuelves al uno, vas al siete, después al diez y regresas al uno, ella siempre quiere que vuelvas al uno”.

In a series of exclusive interviews with the #BlackEyedPeas and many of their guest collaborators (like @maluma and @JBALVIN) on ‘Translation,’ learn about how the tracks developed, why https://t.co/QmJhmb0ahA finally learned how to DM, and more. https://t.co/kfSGu9Qw3p

