El cantante paisa J Balvin estaría en su ciudad natal grabando el video de su próximo tema. De acuerdo con los lectores de Minuto30, el artista estaría en el barrio Castilla, comuna 5 de Medellín.

Los fanáticos del artista compartieron algunas fotografías que dejaban ver al cantante junto a su grupo de producción en las calles del noroccidental del Valle de Aburrá. J Balvin sale con una camisa negra con estampado, gafas y tapabocas del mismo color.

Balvin hace poco le contó a sus fans que se estaba recuperado, “les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez, me estoy aliviando. ¿Ustedes saben qué significa eso?, ustedes no saben qué significa eso. No estamos listos para esa conversación”, expresó el paisa a través de sus estados de Instagram.

Así fue capturado J Balvin en Medellín: